Renders tonen Pixel 4 XL-telefoon zonder inkeping en met drie camera's achterop

Er zijn renders verschenen van wat wellicht het ontwerp van de komende Google Pixel 4-telefoon gaat worden. Deze opvolger van de Pixel 3, die vermoedelijk over drie maanden wordt onthuld, mist een inkeping bovenaan het scherm en heeft drie camera's op de achterkant.

In tegenstelling tot de Pixel 3 heeft de Pixel 4 geen inkeping bovenaan het scherm. In plaats daarvan krijgt het toestel aan de bovenkant een relatief dikke schermrand over de hele breedte, zo meldt OnLeaks op basis van de renders die hij in samenwerking met de website Pricebaba publiceerde. De renders en de bijbehorende gepubliceerde video zijn gebaseerd op cad-tekeningen van de nieuwe smartphone van Google.

Op basis van de renders stelt OnLeaks, oftewel de doorgaans betrouwbare Steve Hemmerstoffer, dat het scherm een diagonaal van 6,25" heeft en dat de schermrand bovenaan een dubbele frontcamera bevat en 'twee onbekende sensors'; dit zijn vermoedelijk de licht- en nabijheidssensor. De achterkant zou uit glas bestaan en beschikt over een vierkant camera-eiland waarin drie camera's zijn gehuisvest, naast een microfoon en een led-flitser.

Een vingerafdrukscanner lijkt te ontbreken, waardoor de smartphone wellicht over een achter het scherm geïntegreerde scanner beschikt. De schermrand aan de onderkant van het scherm is relatief dun, zodat de naar voren gerichte speakers van de Pixel 3 bij de nieuwe telefoon naar de onderkant van de telefoon zijn verhuisd, naast de usb-c-poort. Een 3,5mm-aansluiting ontbreekt en de afmetingen zouden uitkomen op 160,4x75,2x8,2mm.