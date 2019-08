Gerucht: Google Pixel 4-smartphones krijgen 90Hz-oledscherm

Volgens een gerucht krijgen de Pixel 4 en de Pixel 4 XL beiden een oledscherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Google zou dat Smooth Display noemen. De tweede camera aan de achterkant zou een telelens hebben.

Zowel de kleine als de grote variant krijgen volgens het gerucht een Snapdragon 855-soc, 6GB ram en 64 of 128GB flashopslag. Website 9to5google claimt de specificaties van een betrouwbare bron te hebben ontvangen. De Pixel 4 zou een 2800mAh-accu krijgen en de accucapaciteit van de Pixel 4 XL zou 3700mAh bedragen.

Google toonde in juni zelf al de achterkant van de Pixel 4 en daaruit bleek dat het toestel twee camera's aan de achterkant krijgt. Het zou gaan om een reguliere camera met een 12-megapixelsensor en een telecamera met een 16-megapixelsensor. Code in de Google Camera-app hintte daar eerder al op. Volgens 9to5google zou Google ook aan een 'dslr-achtige' toevoeging werken die als accessoire beschikbaar komt. Details daarover zijn er nog niet.

Eind juli maakte Google ook bekend dat het zijn Soli-radar integreert in de Pixel 4-smartphones. Die moet nauwkeurige gebarenbediening en gezichtsherkenning mogelijk maken. Ook is al bekend dat de Titan M-beveiligingschip die voor het eerst in de Pixel 3 verscheen ook in Googles nieuwe Android-smartphones terecht komt. De verwachting is dat Google in oktober alle details over de Pixel 4 bekendmaakt.

Pixel 4 Pixel 4 XL Scherm 5,7"-oled, 90Hz 6,3"-oled, 90Hz Resolutie Full-hd+ (1080p) Quad-hd+ (1440p) Camera's 12Mp en 16Mp tele 12Mp en 16Mp tele Ram 6GB 6GB Opslag 64/128GB 64/128GB Accu 2800mAh 3700mAh

Google Pixel 4-specificaties volgens geruchten