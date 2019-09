Gerucht: Motion Sense op Pixel 4-smartphone werkt in Nederland en België

Motion Sense, de functie om de telefoon met gebaren te besturen, zal functioneren in Nederland en België. Dat claimt 9to5Google. De functie zal onder meer niet functioneren in Japan, Nieuw-Zeeland en Mexico.

Op de lijst staan 38 ondersteunde landen, waaronder Nederland en België, blijkt uit het artikel van 9to5Google. De lijst komt uit het apk-bestand van Motion Sense op een Pixel 4-exemplaar van Nextrift, een site die eerder een preview publiceerde van de telefoon, waarin het naast Motion Sense ook de on-device Assistant heeft laten zien. Soortgelijke functies op bijvoorbeeld de LG G8s ThinQ en Huawei Mate 30 Pro heeft zulke beperkingen niet. De Pixel 4 werkt echter met signalen tussen 57GHz en 64GHz, waardoor toestemming nodig is.

Motion Sense maakt het gebruik van de telefoon met gebaren mogelijk. Zo kunnen gebruikers vegen om een volgend liedje op te zetten in een muziek-app. De toepassing is mogelijk door de integratie van project Soli in de Pixel 4. Google heeft zelf al bevestigd dat de Pixel 4 Soli aan boord zal hebben.

Google heeft een evenement aangekondigd op 15 oktober voor de aankondiging van zijn telefoons. Ondanks dat de zoekgigant zelf al enkele details naar buiten heeft gebracht, zijn er net als bij de Pixel 3 vorig jaar diverse exemplaren vroegtijdig bij online media verschenen in recente hands-on-video's. Deze video's bevestigen informatie van eerdere geruchten, namelijk dat bijvoorbeeld de Pixel 4 XL een Snapdragon 855 krijgt, met 6GB ram en een 6,23"-scherm met een resolutie van 3040x1440 pixels. Ook wordt uitgegaan dat het scherm een verversingssnelheid van 90Hz heeft.