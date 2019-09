Tesla brengt softwareversie 10.0 met Smart Summon-functie en Netflix uit in VS

Tesla heeft in de VS softwareversie 10.0 uitgebracht voor de Model S, X en 3. De update voegt vooral nieuwigheden toe op het gebied van entertainment en comfort, zoals toegang tot Netflix, een karaokefunctie en Smart Summon om de wagen zelfstandig uit een parkeerplek te laten rijden.

Tesla omschrijft softwareversie 10.0 als de belangrijkste update tot nu toe. Een van de blikvangers is Tesla Theater, een functie die eigenaars van een Tesla Model S, X of 3 in staat stelt om Netflix, YouTube en andere videodiensten weer te geven op het centrale aanraakscherm. Dit werkt uitsluitend in de parkeerstand. Het muziek- en audioplatform van Tesla ondersteunt voortaan ook Spotify Premium-abonnementen.

Een andere nieuwigheid is Smart Summon, bedoeld voor Tesla-rijders wiens voertuig met Volledig zelfrijdende besturing of Enhanced Autopilot is uitgerust. De functie maakt het mogelijk om een geparkeerde Tesla zelfstandig uit een parkeerplaats te laten rijden, tot aan de plek waar de bestuurder de wagen opwacht. Voorwaarde is wel dat de auto zich in het gezichtsveld van de eigenaar bevindt. Smart Summon was eerder beschikbaar voor een beperkt testpubliek, maar wordt met softwareversie 10.0 aan alle compatibele Tesla’s toegevoegd.

In het navigatiesysteem maakt de fabrikant de nieuwe functies I’m Feeling Lucky en I’m Feeling Hungry beschikbaar. Ze voeren de bestuurder respectievelijk naar een willekeurige bezienswaardigheid of een restaurant in de buurt.

Een gimmick is de Car-aoke-functie, die de inzittenden laat meezingen met instrumentale versies van liedjes. Tesla belooft een 'uitgebreide bibliotheek' met nummers en lyrics, met ondersteuning van meerdere talen. Tesla Arcade wordt uitgebreid met het run-and-gun-actiespel Cuphead van Studio MDHR, dat bestuurd kan worden met een usb-controller.

Tesla laat verder weten dat op alle Model 3-modellen browsertoegang wordt geactiveerd. Via een wifi-verbinding kan via die weg ook gebruik worden gemaakt van streamingdiensten als Spotify en TuneIn. Ook de Tesla-smartphoneapp krijgt extra mogelijkheden. Zo is het mogelijk om een garagedeur te openen via HomeLink, om op afstand de ramen te ontdooien of, bij een Model 3 of Model X, de ramen op afstand te bedienen.

Een woordvoerster van Tesla Benelux meldt dat de update op korte termijn in België en Nederland uitkomt: "Onze wereldwijde software-updates worden in batches uitgerold, te beginnen in de VS. De update wordt dus spoedig in de Benelux verwacht."