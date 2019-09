Facebook gaat in Australië als test hoeveelheid Likes verbergen

Facebook gaat in Australië de hoeveelheid Likes die een bericht krijgt, verbergen voor de buitenwereld. In plaats daarvan kunnen alleen de gebruikers die het bericht hebben geplaatst dat zien. Facebook wil met deze test kijken wat de gevolgen voor de mentale gezondheid zijn.

De Australische beleidsdirecteur van Facebook Mia Garlick zegt tegen The Guardian dat uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid Likes voor 'sociale vergelijking' kan zorgen. Daardoor zou het platform meer aanvoelen als een wedstrijd in plaats van dat er wordt gericht op de kwaliteit van de interacties en de content, zegt Garlick. De directeur hoopt dat mensen zich comfortabeler zullen voelen om dingen te delen op het platform.

Met de proef, waarmee 'een groot deel' van de Australische Facebook-gebruikers te maken zal krijgen, wordt de hoeveelheid Likes verborgen. Gebruikers zien dan alleen de naam van één persoon die een Like heeft geplaatst, met de tekst and others erachter. Gebruikers kunnen nog wel de lijst met Likes zien, waardoor de hoeveelheid Likes uiteindelijk handmatig geteld kan worden. De precieze hoeveelheid reacties en videokijkers wordt eveneens verborgen. Deze informatie blijft nog wel beschikbaar voor degene die het bericht heeft geplaatst.

Hoe lang de test duurt en of deze ook naar andere landen wordt uitgebreid is nog onbekend. Facebook schrijft dat het op dit moment feedback aan het vergaren is en op basis daarvan een besluit zal nemen. Dat Facebook het aantal Likes zou willen verbergen, werd eerder deze maand ontdekt door Jane Wong.

Facebook is niet het eerste platform van het moederbedrijf dat een dergelijke stap ondergaat. Zo werd in april een dergelijk experiment gevonden in de code van Instagram. Inmiddels is dit experiment begonnen in Australië, Brazilië, Canada, Ierland, Italië, Japan en Nieuw-Zeeland. Twitter speelt met een vergelijkbaar idee en laat gebruikers als test bepaalde antwoorden op Tweets verbergen.