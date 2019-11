Twitter laat gebruikers in Benelux antwoorden verbergen

Twitter begint met het aanbieden van een functie waarmee twitteraars antwoorden kunnen verbergen. Andere gebruikers kunnen die antwoorden alleen zien door een keer door te klikken. Twitter testte de functie al eerder in andere landen.

De functie komt nu ook naar de Benelux en naar landen wereldwijd, zegt Twitter. Het sociale netwerk test de functie sinds medio juli. Daarbij kunnen gebruikers ervoor kiezen om antwoorden die ze niet willen zien, te verbergen. Daarna zien ook andere gebruikers die het gesprek bekijken, het antwoord standaard niet. Het wordt wel zichtbaar als ze op een knop onder de tweet te drukken.

Na de eerste beperkte test biedt Twitter de functie sinds een paar maanden aan in China en de VS. De test heeft uitgewezen dat gebruikers vooral antwoorden verbergen die ze irrelevant of kwetsend vinden, zo zegt het sociale netwerk.

Het bedrijf werkt aan een api-endpoint voor het verbergen van antwoorden, zodat ontwikkelaars van externe apps de functie ook kunnen benaderen. Daarnaast wil Twitter opties testen rond het beperken van wie op bepaalde tweets kan antwoorden. Hoe dat eruitziet, is nog niet duidelijk.