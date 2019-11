Opslagbedrijf Vopak wil medewerkers binnen bedrijf volgen met pasjes en sensoren

Het Nederlandse opslagbedrijf Vopak is van plan sensoren in te zetten om exact te volgen waar medewerkers zich bevinden. Dat gebeurt met pasjes en sensoren waarmee het bedrijf kan zien waar bezoekers en werknemers lopen, maar ook of zij rechtop staan of dat zij op de grond liggen.

Het Financieel Dagblad beschrijft de plannen, al zijn er weinig details over bekend. Vopak is een bedrijf dat vloeibare chemicaliën en brandstoffen opslaat, en de nieuwe pasjes zijn met name bedoeld om de veiligheid in het bedrijf te vergroten. Zo kunnen de pasjes detecteren wanneer een medewerker in een horizontale houding ligt. "Als dat ongewoon lang duurt krijgen andere badges in de buurt automatisch een oproep", vertelt chief information officer Leo Brand aan het FD. Maar hoe de pasjes precies werken, welke sensoren daaraan gekoppeld zijn en hoe die met elkaar communiceren zegt het bedrijf niet.

De pasjes worden begin volgend jaar getest. Volgens het FD komt er daarna ook nog een update waarmee geluid kan worden opgenomen, maar ook daarover zegt het bedrijf niks. Volgens het bedrijf krijgt slechts één systeembeheerder toegang tot de data over welke werknemer bij welke pas hoort, en wordt de informatie gewist als iemand het terrein verlaat. Wel worden er geanonimiseerde backups gemaakt voor het reconstrueren van ongevallen. Naast medewerkers moeten ook bezoekers van het bedrijf een pasje dragen.

Hoewel het FD schrijft dat er onder personeelsleden grote zorgen over de plannen zijn, zegt de voorzitter van de centrale ondernemingsraad van het bedrijf dat dat door de krant uit het verband is gerukt. "Als dit op de agenda komt gaat de cor dit serieus behandelen en dat gaat altijd in goed overleg met de directie van Vopak", zegt Cees den Breejen tegen Tweakers. "De privacy van de medewerkers is onze eerste prioriteit, en dat wordt in overleg goed afgekaderd als het eventueel wordt geïmplementeerd. We hebben er alle vertrouwen in dat we daar goede afspraken over maken met de directie." Die gesprekken worden op dit moment nog gevoerd. Volgens Vopak voldoet het bedrijf aan 'de Europese privacyregels', maar ook daarover weidt het bedrijf verder niet uit. Experts zeggen tegen het Financieel Dagblad dat het onwaarschijnlijk is dat de regels binnen de privacywet vallen.

Vopak is onbereikbaar voor commentaar. In een verklaring zegt de communicatieafdeling dat het "jammer is dat het FD-artikel zo is verschenen", maar geeft geen antwoord op verdere vragen zoals over de technologie die wordt gebruikt. "Het gaat om een test op één van onze locaties. Doel van de test is om te kijken of deze pasjes kunnen bijdragen aan de veiligheid. Vanzelfsprekend zal privacy en de regelgeving hieromtrent onderdeel uitmaken van de test", schrijft de communicatie.