Amsterdam toont op kaart waar gemeente data verzamelt - update

Amsterdam heeft een sensorregister online gezet, een interactieve kaart waarop gepubliceerd wordt waar apparatuur van de gemeente staat die data verzamelt. De gemeente wil ook sensoren van ondernemers en partners op die kaart zetten.

Het toevoegen van sensoren van derden zal gebeuren op vrijwillige basis, schrijft de gemeente in zijn nieuwe Agenda Digitale Stad, waarin plannen staan voor de komende vier jaar. Met het sensorregister wil de gemeente inwoners inzicht geven waar de apparaten zich bevinden en welk type data wordt verzameld. Het gaat onder andere om sensoren die de luchtkwaliteit meten, telcamera's en beacons die via bluetooth en wifi registeren hoe mensen zich door de stad bewegen, schrijft Het Parool.

Er staat ook een onderzoek op de agenda naar de mogelijkheden voor het verbieden van wifi-tracking, of tracking via bluetooth, nfc en gsm, door bedrijven in de openbare ruimte. Verder wil de organisatie dit jaar tests met 5g uitvoeren in Amsterdam Zuidoost. Er zal worden onderzocht welke toepassingen er met 5g mogelijk zijn en welke nuttig zijn. Er worden voorbeelden genoemd als op afstand onderwijs geven wanneer kinderen ziek zijn en op afstand hulpdiensten ondersteunen vanuit ziekenhuizen.

Ook gaat de organisatie inzicht geven in de beschikbare wifi-hotspots in Amsterdam en wordt de mogelijkheden onderzocht om wifi gratis beschikbaar te stellen op meer plekken, waaronder in openbare gebouwen en drukbezochte ruimten in de stad. Daarbij wil de gemeente gebruikmaken van PublicRoam.

Update 17:52: Het sensorregister staat al online. De titel en introtekst zijn daarop aangepast.