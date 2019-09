Amsterdam stopt volgende maand met wifitrackingproef op Wallen

Amsterdam stopt eind oktober met het volgen van passanten op de Wallen en in de Kalverstraat door middel van wifitracking. De gemeente zegt dat de technologie geen meerwaarde heeft naast de gebruikte warmtebeeldcamera's.

De hoofdstad startte in juli 2017 met een proef om de verkeersstromen door bepaalde straten in kaart te kunnen brengen door middel van wifitracking. Een gemeentewoordvoerder zegt tegen NU.nl dat de methode geen toegevoegde waarde biedt naast de al bestaande manieren om bezoekersaantallen te kunnen volgen. Daarom is de gemeente van plan om de proef eind oktober te staken en daarna de sensoren te verwijderen.

Het gebruik van wifitracking is in Nederland omstreden. Zo concludeerde de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar dat het gebruik hiervan bijna altijd in strijd is met de wet. Alleen in uitzonderingsgevallen is wifitracking toegestaan. Ook is toestemming van de gebruiker nodig, wat volgens de instantie veelal niet aan de orde is bij smartphonegebruikers in bijvoorbeeld winkelcentra. Eind mei maakte de Volkskrant bekend dat er nog zeker zestig gemeenten zijn waar wifitracking wordt toegepast.

Bij wifitracking worden mac-adressen van telefoons verzameld om bezoekersstromingen in kaart te kunnen brengen. In Amsterdam werden deze adressen volgens NU.nl vervormd tot een lange reeks aan tekens, dat ieder etmaal werd vernieuwd. Daardoor kon de gemeente echter volgens NU.nl de voetgangersstromen niet gedurende lange tijd in kaart brengen. Op de betreffende locaties zijn nog wel warmtecamera's aanwezig die dat doen, en gewone toezichtscamera's.