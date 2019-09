Spotify krijgt binnenkort ondersteuning voor Siri

De meest recente bètaversie van de Spotify-app voor iOS laat gebruikers de app aansturen via Siri. Vooralsnog werkt de functie alleen op de iPhone. Of de functie ook naar de HomePod en de Watch komt is onbekend. Aansturing via de AirPods werkt wel.

Wie wil dat Siri een nummer of podcast op Spotify afspeelt, moet wel duidelijk aangeven dat het om Spotify gaat. Anders opent de spraakassistent automatisch Apple Music, zo blijkt uit een artikel van The Verge, dat de bèta al in handen heeft. The Verge heeft ook nog getest of de functie op de Watch werkt, maar dat doet het vooralsnog niet. De smartwatch heeft momenteel geen dedicated app en geeft daarom aan dat het beluisteren van Spotify niet mogelijk is.

Wanneer de functie voor iedereen beschikbaar komt is niet bekend. De bètaversie van Spotify heeft een beperkt aantal gebruikers en loopt via TestFlight.

De toevoeging van Siri aan de Spotify-app is mogelijk door het openstellen van de SiriKit-framework met iOS 13. Meerdere anonieme bronnen gaven vorige maand al aan dat de toevoeging eraan zat te komen. Via Amazon Alexa en Google Assistent is het al langer mogelijk om de Spotify-app aan te sturen.