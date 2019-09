Gerucht: Motorola Razr-telefoon met vouwbaar scherm wordt dit jaar aangekondigd

Lenovo introduceert naar verluidt vóór het einde van dit jaar een vouwbare Motorola Razr-telefoon. Dat melden bronnen aan CNET. Het is niet duidelijk of de telefoon dit jaar ook voor consumenten beschikbaar wordt. Of de telefoon naar Europa komt is ook nog niet bekend.

Eerdere geruchten stelden al dat de telefoon in de zomer geïntroduceerd zou worden, maar dat is niet gebeurd. Volgens bronnen die nauw betrokken zijn bij het bedrijf, zal de telefoon later dit jaar alsnog aangekondigd worden, meldt CNET.

Er gaat daarnaast al langer een gerucht rond over het bestaan van een vouwbare telefoon van Motorola. Zo meldde de Wall Street Journal eerder dat het toestel in februari zijn debuut moest maken voor zo'n 1500 dollar. Omgerekend en inclusief btw is dat momenteel ongeveer 1658 euro.

Naar verwachting is de Razr-telefoon van Motorola een soort klaptelefoon met vouwbaar scherm. De eerste Razr-modellen stonden bekend om hun ontwerpen als flip phones. Het is niet duidelijk wanneer Lenovo de Motorola Razr-telefoon aan gaat kondigen. De Ifa 2019 is al voorbij en ces begint in januari van volgend jaar.

Motorola bracht enkele jaren geleden al Android-telefoons uit in de Razr-serie, waaronder de Razr I. De originele Razr was jarenlang de best verkopende telefoon in de Verenigde Staten. De vermeende Razr-telefoon volgt in de voetsporen van de uitgestelde Huawei Mate X en de onlangs opnieuw uitgebrachte Galaxy Fold van Samsung. Ook de Royole FlexPai is al langer op de markt.

De Motorola Razr v3 uit 2004