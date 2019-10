Renders tonen Motorola Moto G8 Plus met drie camera's en 4000mAh-accu

Er zijn renders van de Motorola Moto G8 Plus online verschenen. Het toestel krijgt drie camera's met laserautofocus en een scherm van 6,3" met full-hd-resolutie. De telefoon wordt op 24 oktober officieel aangekondigd in Brazilië en komt daarna snel uit in Europa.

De uitgelekte afbeeldingen tonen de Motorola Moto G8 Plus, die het modelnummer XT2019 krijgt, schrijft het Duitse WinFuture. De telefoon bevat aan de achterkant drie camera's, waaronder een primaire camera met een resolutie van 48 megapixel. Ook bevat het toestel een 16-megapixelcamera met groothoeklens, een dieptesensor van 5 megapixel en een autofocussysteem dat gebruikmaakt van een laser.

De Moto G8 Plus krijgt een accucapaciteit van 4000mAh en ondersteunt een snellaadtechniek via usb-c. De telefoon krijgt 4GB ram en een Snapdragon 665-soc, die acht Kryo 260-cores bevat die op het 11nm-procedé zijn gemaakt. De Moto G8 Plus bevat een vingerafdrukscanner, die op de achterkant van het toestel is gepositioneerd, en heeft een 3,5mm-jack. De telefoon wordt geleverd met Android 9.0, al is een upgrade naar Android 10 aannemelijk.

De G8 Plus krijgt een 6,3"-scherm met een resolutie van 2280x1080 pixels, wat gelijkstaat aan een schermverhouding van 19:9. Het scherm bevat een druppelvormige inkeping, waarin de frontcamera van 25 megapixel is verwerkt. Ook ondersteunt het toestel bluetooth 5.0, dualband-wifi, en, afhankelijk van de regio, nfc. De Moto G8 Plus is 9,1 millimeter dik en weegt 188 gram, terwijl de huidige Moto G7 Plus 174 gram weegt.

Motorola introduceert de Moto G8 Plus naar verluidt op 24 oktober in Brazilië, waarna het toestel snel op de Europese markt moet uitkomen. Vorige week zijn er ook afbeeldingen van een Motorola-smartphone met Android One uitgelekt. Dit toestel bevat een pop-up-selfiecamera en een Snapdragon 675-chip. Vermoedelijk wordt dit toestel ook rond 24 oktober aangekondigd.