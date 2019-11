Lenovo-dochtermerk Motorola kondigt volgende week zijn eerste smartphone met pop-upcamera aan. Telefoons van het merk gebruikten tot nu toe een inkeping in het scherm of een gat in het scherm voor de frontcamera. Volgens geruchten gaat de telefoon One Hyper heten.

Lenovo heeft een uitnodiging verstuurd voor een eigen evenement in Brazilië komende woensdag en de afbeelding toont duidelijk een telefoon met pop-upcamera. Verdere details staat niet op de uitnodiging, die onder meer Tecmundo publiceerde.

Volgens eerdere geruchten heeft de One Hyper een 32-megapixelcamera in het uitschuifbare gedeelte zitten. Aan de achterkant zou een 64-megapixelcamera zitten, naast een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens.

Het scherm zou een 6,39"-lcd zijn met een resolutie van 2340x1080 pixels. De telefoon zou draaien op een Qualcomm Snapdragon 675-soc, bijgestaan door 4GB werkgeheugen en een opslag van 128GB. De accu zou een capaciteit van 3600mAh hebben. Lenovo heeft veel telefoons uitgebracht in de Motorola One-serie dit jaar. Zo kwamen eerder de One Vision, One Macro, One Action en One Zoom uit.

Bron: ProAndroid