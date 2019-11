Samsung begint met verspreiden Android 10-upgrade voor Galaxy S10

Samsung is begonnen met de verspreiding van de stabiele Android 10-upgrade voor de Galaxy S10. Afgelopen weken kwamen er veel bèta's uit, maar nu is de stabiele versie klaar. De upgrade is als eerste beschikbaar in Duitsland.

Deelnemers aan de bèta in Duitsland krijgen de upgrade donderdag binnen, meldt SamMobile. Omdat de bèta ook op Android 10 draait, is het een update die 140MB groot is. Voor gebruikers die op Android 9 Pie zitten, zal de upgrade vermoedelijk veel groter zijn. De beveiligingspatch toont de datum 1 december 2019, wat aanduidt dat Samsung de nieuwste Android-patch meelevert met de software.

Nu de stabiele versie klaar is, zal de upgrade voor gebruikers van Galaxy S10-telefoons op Android 9 in de komende dagen of weken volgen, denkt SamMobile. De meest recente roadmap die Tizenhelp publiceerde, toont dat Samsung de upgrade voor S10-toestellen klaar wil hebben in januari, net als die voor S9, Note 10 en A30. De Galaxy Fold, A50 en A6 volgen in april. Samsung brengt de upgrade alleen naar modellen uit 2018 en 2019. Modellen uit 2017, zoals de Galaxy S8 en Note 8, zullen de upgrade niet krijgen.