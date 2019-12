Samsung begint verspreiding Android 10-upgrade voor Galaxy S10 in Nederland

Samsung is begonnen met de verspreiding van de upgrade naar Android 10 voor de Galaxy S10-serie in Nederland. De verspreiding begon vorige week in Duitsland, maar komt nu ook binnen op in Nederland verkochte exemplaren.

Het gaat om een ota van 1,8GB, meldt Sahi_NL op GoT. Andere gebruikers bevestigen dat hun toestellen de upgrade ook binnenkrijgen. Behalve Android 10 bevat de upgrade One UI 2, de tweede versie van Samsungs nieuwe uitgave van Android. De beveiligingspatch toont de datum 1 december 2019, wat aanduidt dat Samsung de nieuwste Android-patch met de software meelevert.

De verspreiding van de stabiele versie begon vorige week in Duitsland, maar toen ging het om gebruikers van de bèta. Met de upgrade begin december krijgt de S10 de volgende Android-versie sneller dan in het verleden gebeurde. De S9 kreeg Android Pie rond kerst vorig jaar en Pie kwam enkele weken eerder beschikbaar dan 10 dit jaar. De S8 kreeg Android Oreo in februari 2018.

De recentste roadmap die Tizenhelp publiceerde, toont dat Samsung de upgrade voor S10-toestellen in januari klaar wilde hebben, net als die voor de S9, Note 10 en A30. De Galaxy Fold, A50 en A6 volgen in april. Samsung brengt de upgrade alleen naar modellen uit 2018 en 2019. Modellen uit 2017, zoals de Galaxy S8 en Note 8, krijgen de upgrade niet.