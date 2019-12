OnePlus begint opnieuw met uitbrengen van Android 10 voor OnePlus 6 en 6T

OnePlus is opnieuw begonnen met het uitbrengen van Android 10-updates voor de OnePlus 6 en 6T. In november begon het bedrijf al met het uitrollen van Android 10, maar deze update werd later teruggetrokken vanwege bugs. De upgrade wordt gefaseerd gedistribueerd.

OnePlus meldt op zijn forum dat OxygenOS 10.0.1 geleidelijk aan beschikbaar komt voor OnePlus 6- en 6T-gebruikers. In november kondigde het bedrijf al aan dat het zijn OnePlus 6 en 6T op korte termijn zou voorzien van Android 10, maar OnePlus trok deze update later terug vanwege onopgeloste bugs. Zo meldden gebruikers onder andere problemen met vingerafdrukscanners. In eerste instantie wilde het bedrijf het versturen van de update hervatten, maar uiteindelijk is de uitrol volledig stopgezet. Het bedrijf komt nu met een nieuwe update, die de bugs moet oplossen.

OxygenOS 10.0.1 is gebaseerd op Android 10. Deze Android-versie bevat meerdere nieuwe functies, waaronder een nieuwe interface, nieuwe gebarenbediening en een verbeterde versie van Ambient Display. Vooralsnog ontbreekt de functie om de inkeping in het scherm softwarematig te verbergen. Het is onduidelijk of deze functie in een toekomstige update opnieuw wordt toegevoegd. De nieuwe update bevat ook meerdere bugfixes. Zo zijn de eerdergenoemde problemen met de vingerafdrukscanner opgelost. Ook zijn connectiviteitsproblemen met 5GHz-wifiverbindingen verholpen. OxygenOS 10.0.1 bevat een Android-beveiligingsupdate uit oktober. Het bedrijf loopt daarmee dus nog steeds twee maanden achter.

De update is niet direct voor alle gebruikers beschikbaar. OnePlus brengt de update geleidelijk aan uit voor gebruikers. Zo hoopt het bedrijf tijdig in te kunnen grijpen bij eventuele problemen. In september bracht OnePlus een upgrade naar Android 10 uit voor OnePlus 7-smartphones. Een upgrade voor OnePlus 5-toestellen verschijnt in het tweede kwartaal van 2020.