Google wil dat Android op mainline Linux-kernel gaat draaien

Google wil in de toekomst gebruik gaan maken van de reguliere mainline Linux-kernel voor Android. Hierdoor zouden apparaten in de toekomst onder andere sneller updates ontvangen. Google heeft een werkende Android-versie op de mainline kernel getoond.

Google hoopt dat Android op termijn volledig gebruik kan maken van de mainline Linux-kernel, zei het bedrijf tijdens de Linux Plumbers Conference 2019. Hiermee zou ieder Android-apparaat op dezelfde kernel draaien, waardoor updates sneller doorgevoerd kunnen worden. Google toonde tijdens de conferentie een werkende versie van Android op de reguliere Linux-kernel. Deze Android-versie werd getoond op een Pocophone F1 van Xiaomi. De Pixel 3 zou ook compatible zijn volgens het bedrijf. Volgens Google waren slechts minimale patches nodig om het prototype draaiend te krijgen op de telefoon. Waarschijnlijk werken enkele functies momenteel nog niet op het prototype. Zo staat het accupercentage van de telefoon op 0 procent.

De Pocophone F1 op de mainline kernel. Foto via Linux Plumbers Conference

Momenteel draait Android al op de Linux-kernel, maar het gaat hierbij om een zwaar aangepaste variant daarvan. Bij release neemt Google de lts -versie van de Linux-kernel, en past deze aan naar de Android Common-kernel door middel van meerdere patches die specifiek zijn voor het Android-besturingssysteem. Deze versie van de kernel wordt vervolgens verstuurd naar chipfabrikanten als Qualcomm, waarna deze patches voor de hardware toevoegen. Deze zogeheten soc-kernel wordt vervolgens verstuurd naar telefoonfabrikanten als Samsung, Xiaomi en OnePlus, die de kernel op hun beurt weer aanpassen met hardware-specifieke toevoegingen. Het eindresultaat is een device kernel, die uiteindelijk wordt gebruikt op Android-apparaten. Dit is tevens de reden dat het lang duurt voordat sommige telefoons lang op nieuwe Android-versies moeten wachten, aangezien lts-updates dus door drie verschillende kernels moeten worden doorgevoerd.

Het ontwikkelproces van de Linux-kernel voor Android. Foto uit een Project Treble-presentatie

Door Android op de standaard mainline Linux-kernel te krijgen zou het ontwikkelen hierdoor enorm versimpeld worden, aangezien er dan niet langer voor ieder apparaat duizenden aanpassingen aan de kernel gemaakt hoeven te worden, en omdat er dan ook minder partijen bij betrokken zijn bij het proces. Ook zouden apparaten sneller updates krijgen. Vorig jaar zette Google al de eerste stappen om Android dichterbij de standaard kernel te krijgen. Tijdens de Linux Plumbers Conference in 2018 meldde Google dat het bedrijf in 2018 'slechts' 32.000 toevoegingen aan de Linux-kernel heeft doorgevoerd. Een aantal jaren geleden lag dat aantal nog op ruim 60.000. Op termijn hoopt Google dus volledig gebruik te maken van de reguliere Linux-kernel.

Dat Google bezig is met dit project, wil overigens niet zeggen dat het uiteindelijk ook zal lukken. Android naar de standaard Linux-kernel overzetten is een enorme taak, die veel extra programmeerwerk behoeft. Hardwarefabrikanten zullen bovendien moeten meewerken aan het project. Daarnaast zijn veel mensen in de Linux-community tegen een stabiele kernel-interface, schrijft Ars Technica. Dit is volgens Linux-ontwikkelaars omdat de ontwikkelingen van de Linux-kernel 'enorm snel zijn, en nooit stoppen of vertragen'.

Momenteel werkt Google ook gestaag door aan Fuchsia, een geheel nieuw besturingssysteem met een eigen kernel, genaamd Zircon. Overigens geeft het bedrijf aan dat Fuchsia niet is bedoeld als vervanger voor Android.