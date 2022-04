Linux-distributie JingOS krijgt ook een smartphoneversie

De ontwikkelaars van JingOS hebben beelden getoond van een werkende demo van JingOS voor smartphones. De Linux-distributie wordt ontwikkeld door de Chinese ontwikkelaar Jingling en is momenteel alleen nog beschikbaar voor tablets.

In de video van Jingling is een demo van JingOS 0.6 te zien op een smartphone. Het besturingssysteem werkt nog alleen in landscape-modus en het beeld kan dus niet worden gedraaid. Volgens de ontwikkelaar gaat het om een 'zeer vroege demo' van het besturingssysteem, dat veel weg heeft van iPadOS.

Buiten deze beperking lijkt deze vroege versie wel goed te werken op het kleine scherm van de telefoon. Het openen en besturen van apps gaat soepel en ook worden veeggebaren voor het sluiten en wisselen van apps ondersteund. Jingling heeft geen indicatie gegeven wanneer er een eerste (preview)versie beschikbaar komt van JingOS voor smartphones.

In februari brachten de makers van JingOS een eerste previewversie uit van het op Ubuntu gebaseerde besturingssysteem voor tablets. Het besturingssysteem is beschikbaar voor apparaten met x86_64-processors. Het is de bedoeling dat ook ARM-processors worden ondersteund in de toekomst.

Ondertussen is Jingling ook bezig met het ontwikkelen van een eigen tablet: de JingPad A1. Hiervoor begint Jingling in mei een crowdfundcampagne. Als deze succesvol is, start de productie van de tablet in juli 2021.