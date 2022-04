Authenticatiestoring treft Epic Games Store, Fortnite en Rocket League

Epic Games heeft te maken met een storing bij het authenticeren van gebruikersaccounts. Dat treft spelers van Fortnite en Rocket League en gebruikers van de Epic Games Store. Het bedrijf zegt dat het probleem is gevonden en dat er aan een oplossing wordt gewerkt.

De storing begon rond 14:30 Nederlandse tijd, schrijft Epic op zijn Status-pagina. Een half uur later had het bedrijf het probleem gevonden en sindsdien wordt er aan een oplossing gewerkt. De authenticatieproblemen vinden op het moment van schrijven nog plaats, op de statuspagina geeft Epic dat aan met degraded performance bij een aantal van zijn games en diensten.

Het is niet bekend waar het probleem door is veroorzaakt. Gebruikers krijgen bij het inloggen in Fortnite de foutmelding 'Invalid Client' te zien. Volgens Het Fortnite-account op Twitter wordt er ook onderzoek gedaan naar ontbrekende vrienden in de vriendenlijst van de game.