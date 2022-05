Gedownloade Xbox-games wilden niet starten tijdens Xbox Live-storing

Een storing op het Xbox Live-netwerk zorgde ervoor dat spelers op zaterdag geen cloudgames konden spelen en geen aankopen in de Xbox Store konden doen. Ook reeds gedownloade singleplayergames wilden in een deel van de gevallen niet starten.

In het geval van digitaal gekochte games die al gedownload waren naar consoles, was er niets dat het draaien van de games in de weg stond behalve een digital rights management-controle bij de Microsoft-servers. Desalniettemin wilden games in de meeste gevallen niet starten. Het instellen van de Xbox als 'Home-console' zou het mogelijk kunnen maken voor de games om ondanks de storing te starten, maar dat werkte niet voor iedereen. De diskversies van games wilden nog wel starten.

Naast digitale exemplaren van games lukt het spelers ook niet om Xbox Cloud Gaming te benutten en streamingapps als Disney+ en Netflix te openen. De storing trof de Xbox 360, Xbox One en Xbox Series X en S. Wat er precies misging achter de schermen, meldt Microsoft niet.

De eerste klachten over de storing kwamen zaterdagochtendvroeg binnen en het Xbox-klantenserviceaccount tweette zondagochtendvroeg dat de storing definitief verholpen moest zijn. Onduidelijk is of de storing Xbox-gamers wereldwijd trof.