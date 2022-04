Fortnite is onspeelbaar door grote storing - update

De populaire battleroyalegame Fortnite is momenteel niet speelbaar. Door een storing is de game volledig onbereikbaar. Ontwikkelaar Epic Games geeft aan zich bewust te zijn van het probleem en werkt aan een oplossing.

Epic Games meldt op zijn statuspagina dat de storing verschillende aspecten van Fortnite treft. Daaronder vallen de game zelf, parties, vrienden- en chatfuncties, matchmaking en de itemshop. Spelers kunnen momenteel ook niet inloggen in de game; in de Epic Games Launcher was tijdelijk een melding te zien dat de servers van Fortnite offline zijn. Inmiddels kan de game wel gestart worden, maar krijgen spelers alsnog de melding 'login failed' te zien.

Het spel lijkt al enkele uren offline te zijn. Epic Games meldde op 17.13 uur Nederlandse tijd onderzoek te doen naar de serverproblemen en sinds 17.00 uur zijn er duizenden meldingen binnengekomen op Allestoringen.nl. Epic Games geeft momenteel nog geen indicatie over wanneer het probleem naar verwachting is opgelost. Het bedrijf geeft aan dat het met meer informatie komt zodra er een oplossing is om Fortnite weer online te brengen.

Update, donderdag: De servers van Fortnite zijn weer online. Dat meldt Epic Games op Twitter. Op de statuspagina van Epic is te zien dat alle diensten van het bedrijf weer functioneren. Dat geldt ook voor de Epic Games Store; tegelijk met Fortnite kampte dat platform met 'verminderde prestaties'. Dat zorgde er onder andere voor dat bepaalde games niet opgestart konden worden, maar ook dat is inmiddels verholpen. De oorzaak van de storing is niet bekend.