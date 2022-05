Aantal Epic Games Store-accounts stijgt, aantal actieve accounts blijft stabiel

Het aantal Epic Games Store-gebruikers is volgens Epic in een jaar tijd met 34 miljoen gestegen. Nu heeft de winkel ruim 194 miljoen pc-gebruikers, waarvan er 31,1 miljoen dagelijks actief zijn. Het aantal dagelijks actieve gebruikers is daarmee ongeveer net zo hoog als een jaar eerder.

Waar Epic vorig jaar schreef dat het aantal dagelijks actieve gebruikers met 192 procent was gestegen tot 31,3 miljoen, zegt het bedrijf nu 31,1 miljoen dagelijks actieve gebruikers te hebben. Het piekaantal van gelijktijdige gebruikers is eveneens stabiel gebleven, met 13,2 miljoen in 2021 tegenover 13 miljoen vorig jaar. In december vorig jaar was wel duidelijk drukker dan een jaar eerder; toen waren er 62 miljoen actieve gebruikers en dat is 11 procent meer dan in december 2020. December 2020 was echter wel rustiger dan december 2019 toen er 61 miljoen actieve gebruikers waren.

Hoewel het aantal dagelijks actieve gebruikers stabiel bleef, werd er wel meer uitgegeven in de winkel. Vorig jaar werd er voor 840 miljoen dollar uitgegeven in de Store, waarvan 300 miljoen dollar aan games van derde partijen. Dit is respectievelijk 20 en 12 procent meer dan een jaar eerder. Ruim een half miljard werd dus aan Epic-games uitgegeven, waarbij het vermoedelijk gaat om Fortnite. Epic zegt ook het aantal games dat in de Store wordt aangeboden bijna te hebben verdubbeld tot 917 titels. Hiervan werden er 89 gratis weggegeven; in totaal claimden spelers 765 miljoen gratis games. Het bedrijf zegt volgend jaar verder te gaan met het gratis weggeven van games.

Epic gaat ook kort in op een aantal functies die vorig jaar naar de Store zijn gekomen en dit jaar nog moeten verschijnen. Zo zegt het bedrijf dat 25 games nu ondersteuning hebben voor achievements. Verder wil het dit jaar profielen toevoegen aan het platform, iets dat het eerder voor 2021 had beloofd. Ook wil Epic het mogelijk maken dat gebruikers kunnen kiezen welke games eerst worden gedownload, moeten gebruikers hun bibliotheek buiten de launcher kunnen zien en moeten er meer filters komen voor de bibliotheek. Daarnaast moet de launcher sneller worden en moet er een Game Hub komen waar updates en nieuws over bepaalde games in verschijnen.