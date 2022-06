Bloomberg: Apple gaat in hoger beroep tegen uitspraak in Epic Games-rechtszaak

Apple gaat volgens Bloomberg in hoger beroep tegen de uitspraak in de rechtszaak met Epic Games. Daarin werd het bedrijf verplicht om links naar alternatieve betaalsystemen toe te staan in de App Store. Apple ging in oktober ook hiertegen in beroep, maar verloor dat.

Apple stapte deze week naar een hogere rechter om de verplichte App Store-wijzigingen voorlopig tegen te houden, schrijft Bloomberg, dat een verzoek van Apples advocaten heeft ingezien. Het bedrijf heeft dat verzoek ingediend bij het Amerikaanse Hof van Beroep, meldt dat financiële persbureau.

Apple moet de wijzigingen volgens de eerdere uitspraak uiterlijk 9 december doorvoeren. Het bedrijf vraagt daarom ook om een tijdelijk uitstel, totdat het Hof een uitspraak heeft gedaan. "Vanwege de ingangsdatum van het gerechtelijk bevel, verzoekt Apple om de onmiddellijke invoering van een administratieve opschorting, die dertig dagen na de uitspraak van het Hof zou aflopen", luidt het verzoek van Apple.

De uitspraak werd eerder dit jaar gedaan, in de rechtszaak met Epic Games. Dat bedrijf beweert dat Apple een monopoliepositie heeft en zijn macht misbruikt. De eerste uitspraak werd gedaan in september. De rechter gaf Apple gelijk in de meeste aspecten van de rechtszaak. Zo oordeelde de rechter dat Epic Games er niet in slaagde om te bewijzen dat Apple een monopolist is.

Tegelijkertijd werd geoordeeld dat Apple vanaf 9 december iOS-appontwikkelaars niet langer mag verplichten om gebruik te maken van Apples eigen betaalsysteem, waarvoor het bedrijf commissie rekent. In plaats daarvan mogen ontwikkelaars binnen hun apps verwijzen naar externe betaalmethoden.

Apple ging in oktober al in beroep tegen die uitspraak, in de hoop dat voorlopig tegen te houden. Het bedrijf verzocht toen om de uitspraak uit te stellen totdat de rechtszaak met Epic Games volledig is afgerond, en alle eventuele beroepen in die zaak behandeld zijn, wat jaren kan duren. De rechtbank wees dat verzoek af, en oordeelde opnieuw dat Apple de App Store-wijzigingen uiterlijk 9 december moet doorvoeren. Het is niet bekend wanneer het hoger beroep wordt behandeld.