Apple wil rechtszaak over machtsmisbruik in India laten seponeren

Apple heeft de Indiase markttoezichthouder gevraagd een zogeheten antitrustzaak te seponeren. In die zaak wordt Apple ervan beschuldigd zijn machtspositie met de App Store te misbruiken. Apple zegt daarop dat het bedrijf een klein marktaandeel heeft in India.

Het seponeringsverzoek is ingediend bij de Indiase markttoezichthouder CCI, schrijft persbureau Reuters, dat het verzoek heeft ingezien. De CCI begon eerder dit jaar onderzoek naar Apple, op basis van beschuldigingen dat Apple zijn macht misbruikt om concurrentie te belemmeren, door zijn eigen App Store-betaalmethode verplicht te maken voor ontwikkelaars van iOS-apps. Apple vraagt met deze betaalmethode 30 procent commissie voor in-app aankopen aan grote bedrijven; kleine ontwikkelaars moeten sinds eind vorig jaar 15 procent commissie afdragen.

Apple ontkent deze beschuldigingen in zijn verzoek. Daarbij meldt het bedrijf dat zijn marktaandeel op de Indiase smartphonemarkt 'gering' is, met minder dan 5 procent, terwijl Google met Android een marktaandeel van '90 tot 100 procent' zou hebben in het land. "Apple is niet dominant op de Indiase markt. Zonder dominantie kan er geen sprake zijn van machtsmisbruik", schrijft het bedrijf in zijn seponeringsverzoek.

Het antitrustonderzoek begon in september in India, meldde Reuters toen al. De aanklager in die zaak, een non-profitorganisatie genaamd Together We Fight Society, beweert dat Apples commissies de concurrentie schaadt door de kosten van appontwikkeling op te drijven. De non-profit zegt ook dat Apple de Indiase markt voor 'niet-licentieerbare mobiele besturingssystemen' domineert met iOS. De techgigant weerspreekt dat door te stellen dat de volledige smartphonemarkt meegenomen dient te worden, inclusief licentieerbare besturingssystemen zoals Android.

Apple noemde de aanklacht volgens Reuters ook een 'proxy-filing'. Het bedrijf stelt dat de aanklager 'waarschijnlijk handelt in overleg met partijen waarmee Apple wereldwijd lopende geschillen heeft of samenwerkt met partijen die bij eerder andere toezichthouders hebben geklaagd'. Apple leverde geen bewijs voor die claims in zijn seponeringsverzoek, schrijft Reuters.

De CCI heeft nog niet gereageerd op Apples reactie. De toezichthouder zal Apples verzoek in de komende weken behandelen, meldt Reuters. Daarop kan de CCI een uitgebreider onderzoek starten, of de zaak volledig schrappen. De Indiase markttoezichthouder doet momenteel ook onderzoek naar het betaalsysteem van Google. De CCI concludeerde eerder dit jaar ook dat Google zijn machtspositie met Android heeft gebruikt om andere mobiele besturingssystemen te onderdrukken.

De Apple App Store en diens betalingssysteem liggen op meerdere fronten onder druk. Onder andere in de VS speelt momenteel een rechtszaak tussen Apple en Epic Games, waarbij ook laatstgenoemde stelt dat Apple zijn machtspositie met de App Store misbruikt. Eerder dit jaar werd een uitspraak gedaan waarin Apple grotendeels gelijk kreeg, maar die zaak zal nog verdergaan in hoger beroep. Ook de regering van de VS wil de macht van techgiganten en hun appwinkels inperken. In Zuid-Korea werd Apple dit jaar gedwongen om alternatieve betaalsystemen te accepteren. De EU is vorig jaar begonnen met een onderzoek naar Apples in-app betaalmethode en heeft Apple eerder dit jaar officieel beschuldigd van concurrentievervalsing.