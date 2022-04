Apple gaat alternatieve betaalsystemen toestaan op iOS in Zuid-Korea

Apple gaat in Zuid-Korea alternatieve betaalsystemen toestaan binnen iOS. De commissie zal daarbij lager zijn dan bij Apple Pay, dat nu verplicht is. Hoeveel lager de commissie is, is nog niet bekendgemaakt.

Ook is nog onduidelijk wanneer Zuid-Koreanen met een ander systeem dan Apple Pay kunnen gaan betalen, meldt Korea Herald. De stap is een gevolg van een wet die het Zuid-Koreaanse parlement vorig jaar aannam en die aanbieders verplicht om alternatieve betaalsystemen toe te staan op hun platforms. Google zei al in november aan de wet te gaan voldoen.

De wet moet het monopolie van platformeigenaren over de gebruikte betaalsystemen breken. Nu is de eigenaar van het besturingssysteem op smartphones automatisch de verwerker van betalingen en dat hindert concurrentie, zo redeneert de Zuid-Koreaanse overheid.

Meerdere overheden keken al naar het monopolie van Apple Pay op iOS. Onder meer in Duitsland ging het daar al over. In Nederland eiste de ACM al dat datingapps van andere betaalsystemen gebruik kunnen gaan maken. Ook in India en Rusland wordt er naar deze voorwaarden gekeken.

Apple overlegt momenteel met de Korea Communications Commission over de implementatie van de alternatieve betaalmethode. Het is nog onbekend of andere overheden op korte termijn Apple gaan verplichten andere betaalmethodes toe te staan.