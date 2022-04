Aantal laadsessies en actieve klanten van Fastned is verdubbeld in jaar tijd

Het aantal klanten en laadsessies bij het Nederlandse snellaadbedrijf Fastned is verdubbeld in een jaar tijd. Het aantal laadsessies kwam uit op 385.000, tegenover 194.000 een jaar geleden. Het aantal actieve klanten steeg van 53.000 naar 112.000.

Het aantal actieve klanten nam met 24.000 toe in een kwartaal, de grootste stijging in absolute aantallen tot nu toe, blijkt uit de kwartaalcijfers van Fastned. Het aantal laadsessies kwam uit op 385.000, een verdubbeling ten opzichte van het aantal laadsessies van een jaar geleden.

De toename van het aantal laadsessies komt enerzijds door het gestegen aantal klanten, maar anderzijds door het gestegen aantal locaties. Er zijn nu 188 laadstations in zes landen. De bezetting was ook hoger. Afgelopen kwartaal was een laadpaal gemiddeld 10,4 procent van de tijd bezet, tegenover 7,6 procent in dezelfde periode een jaar geleden.

Gemiddeld staat een actieve klant ongeveer eens per maand bij een laadpaal van Fastned. Het gemiddelde kwam uit op 3,42 laadsessies per klant, een gemiddelde dat afgelopen jaren om en nabij hetzelfde bleef. Er werken nu 109 mensen bij Fastned, 47 meer dan een jaar geleden.