Gerechtshof: EV met volle accu moet binnen twee uur weg bij openbare laadpaal

Het Gerechtshof van Leeuwarden bevestigt dat bestuurders van een elektrische auto waarvan de accu is volgeladen, deze niet mogen laten staan bij een openbare laadpaal. Een bestuurder had zijn of haar MG twee uur op een laadpaalparkeerplek laten staan; dit was volgens het hof te lang.

De zaak draaide om de bestuurder van een MG die zijn of haar elektrische auto bij een openbare laadpaal in Noordwijk had opgeladen en daarna ruim twee uur liet staan. In de gemeente Noordwijk geldt een APV waarin staat dat parkeerplekken met een laadpaal alleen gebruikt mogen worden om een EV op te laden. "Het langdurig bezet houden van een gereserveerde parkeerplaats met een ander doel dan het opladen, dan wel het 'smart chargen', is niet toegestaan", is in de APV te lezen. Veel andere Nederlandse gemeenten hebben vergelijkbare bepalingen in hun APV's staan, merkt AutoWeek op.

Een ambtenaar van de gemeente zag dat de MG twee uur lang geparkeerd stond en met een kabel gekoppeld was aan de laadpaal, maar dat de laadpaal gedurende die twee uur aangaf dat de accu al was volgeladen. Bij het parkeervak stond een bord met de tekst 'opladen elektrische voertuigen'. De ambtenaar gaf de MG-bestuurder daarom een boete van 95 euro, die door de bestuurder werd aangevochten.

Die eerste rechtszaak verloor de MG-bestuurder, waarna hij of zij in hoger beroep ging. Ook dit hoger beroep verloor de MG-bestuurder. "Het hof stelt voorop dat geen sprake is van parkeren met het doel 'opladen elektrische voertuigen', wanneer het voertuig niet daadwerkelijk wordt opgeladen", schrijft het gerechtshof. "Dat een voertuig gedurende enige tijd wordt opgeladen nadat het op een daarvoor bestemde parkeerplaats wordt neergezet, doet er niet aan af dat het parkeren niet meer met dit doel plaatsvindt wanneer de batterij vol is."

Het gerechtshof zegt verder dat het 'tot de verantwoordelijkheid en het risico van de bestuurder' van een EV behoort om de auto te verplaatsen als deze niet meer wordt opgeladen. De MG-bestuurder zei dat dit zou betekenen dat hij of zij steeds bij de auto moet blijven om te weten wanneer deze verplaatst moet worden. Het gerechtshof stelt echter dat bij het koppelen van een auto aan een laadpaal een auto zelf ook aangeeft hoelang het duurt om de auto helemaal op te laden. De bestuurder zou zelf ook zo'n berekening kunnen maken, zegt het gerechtshof.

De bestuurder gaf daarnaast aan dat 'langdurig' in de APV vaag omschreven is en dat het daardoor niet duidelijk is hoelang je een auto wel of niet mag laten staan. Het gerechtshof gaat hier niet in mee. Hoewel het gerechtshof niet zegt hoelang 'langdurig' precies is, is twee uur dat in ieder geval wel. "Dat in de Beleidsregels niet nader is gespecificeerd wat wordt bedoeld met langdurig parkeren, doet er niet aan af dat dit hier duidelijk het geval was."