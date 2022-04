Allego's 50kW-snelladers worden goedkoper dan snellere EV-laders

Laadpaalaanbieder Allego gaat verschillende tarieven hanteren voor 50kW-snelladers en snelladers met een hoger vermogen. Het tarief van een 50kW-snellader wordt lager dan nu. De prijs van een wisselstroomlaadpaal stijgt daarnaast in Nederland met 2 cent per kWh.

De nieuwe tarieven gaan vanaf 1 januari in, meldt Allego. Vanaf dan kosten wat Allego 'ultrafast charging stations' noemt 0,69 euro per kWh. Hiermee bedoelt de laadpaalaanbieder snelladers die meer vermogen kunnen leveren dan 50kW. Het maakt daarbij niet uit of de auto zelf ook met meer dan 50kW kan laden.

Deze klanten worden dan ook door Allego aangeraden om bij een 50kW-snellaadpaal te laden, waarbij het lagere tarief van 0,65 euro per kWh zal gelden. Klanten die daarnaast verwachten langer bij een laadpaal te blijven staan, kunnen nu ook gebruikmaken van een goedkopere snellaadpaal die minder vermogen levert, zegt Allego.

Naast de gedifferentieerde snellaadpaaltarieven, zal de prijs voor reguliere wisselstroomlaadpunten die tot 22kW kunnen leveren met 2 cent per kWh stijgen. Deze laadpalen kosten met ingang van volgend jaar 0,39 euro per kWh. Dit tarief is volgens Allego van toepassing op ongeveer 80 procent van alle Allego-laadpunten in Nederland. De prijzen voor Allego-laadpunten kunnen afwijken, bijvoorbeeld vanwege overeenkomsten met bedrijven of overheden, of vanwege afspraken voor de laadpas van de gebruiker.

Allego zegt de prijzen voor wisselstroomlaadpunten te verhogen vanwege de stijgende energieprijzen. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de rol van de stijgende energieprijs en de snellaadpaalmarkt. De prijs van een wisselstroomlaadpunt was in België al 39 cent per kWh en stijgt niet.

De laadpuntaanbieder zei eerder tegen Tweakers gedifferentieerde tarieven voor snellaadpunten te willen introduceren, omdat snellere snelladers meer vermogen vereisen en daardoor ook sterkere infrastructuur nodig hebben. Dit kost voor een aanbieder weer meer geld. Andere snellaadpaalaanbieders hanteren geen gedifferentieerde prijzen bij snelladers.

Naam Marktaandeel volgens Laadpastop10 Prijs per kWh in Nederland Volle e-Niro-accu (64kWh) Fastned 23 procent 0,69 euro 44,16 euro Allego 19 procent 0,65/0,69 euro 41,60/44,16 euro Vattenfall 16 procent 0,5566 euro 35,62 euro Shell 11 procent 0,59 euro 37,76 euro Ionity 2 procent 0,79 euro 50,56 euro