In dit artikel kijken we naar de gestegen prijzen bij de snelladers van Fastned en Shell Recharge, welke oorzaken daar aan ten grondslag liggen, welk effect de gestegen snellaadprijs kan hebben op de markt en hoe factoren als de accucapaciteit van EV's en de behoefte aan snelladen daar een rol in spelen.

Waar het milieu voor veel automobilisten een belangrijke reden is om voor een elektrische auto te gaan, kan een Excel-bestand voor veel rijders ook een belangrijke functie hebben. Daarin zetten aanstaande autokopers alle belangrijke geldzaken naast elkaar om zo de financiële voor- en nadelen te kunnen vergelijken. De aanschafprijs, leaseprijzen of bijtelling bijvoorbeeld, maar ook meer 'dagelijkse' prijzen, zoals voor tanken. Benzine- en dieselauto-eigenaren weten dat die prijzen sterk kunnen fluctueren, maar voor snellaadpalen gelden vaak vaste tarieven. Vaste tarieven, die in de afgelopen tijd bij sommige Nederlandse aanbieders toch zijn gaan stijgen.