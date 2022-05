Onlangs schreven we over de installatie van zonnepanelen op je dak en wat daarbij komt kijken, en daarna volgde een achtergrondverhaal over thuisbatterijen om opgewekte energie op te slaan. In beide gevallen komt die energie van de zon, een gasbol die op honderdvijftig miljoen kilometer afstand waterstof en helium laat fuseren. Al decennia werken wetenschappers en technici aan de productie van een 'kleine zon' op aarde. Zo'n fusiereactor zou de energieproductie op aarde volledig op z'n kop zetten, met bijna oneindige, goedkope en vooral schone energie.

Die belofte is er zoals gezegd al decennia, en steevast was de horizon, het moment waarop de technologie daadwerkelijk levensvatbaar zou kunnen zijn, tien of twintig jaar weg. Die verschuivende horizon lijkt inmiddels wat vaster te liggen, dankzij significante vorderingen in de techniek om een fusiereactor te maken. Bij diverse onderzoeksreactors meldden wetenschappers het afgelopen jaar belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling, waarmee kernfusie zowaar daadwerkelijk in zicht lijkt te komen.