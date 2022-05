Het overgrote deel van nieuwe smartphones laat zich draadloos opladen. Je legt ze op een bepaald oppervlak en via een magnetisch veld worden ze dan opgeladen. Dit proces heet inductieladen en dat kennen we al sinds de jaren negentig van tandenborstels. Het gebruik van een elektrisch apparaat in de buurt van water kan leiden tot kortsluiting, maar bij elektrische tandenborstels kan dat niet, omdat er geen metalen contacten zijn en de overdracht draadloos gaat. Ook steeds meer andere producten laten zich tegenwoordig op die manier opladen; denk aan smartwatches, keukengerei en medische apparatuur.

Ook voor elektrische auto's is draadloos laden technisch prima mogelijk. Het zou laadpalen in het straatbeeld overbodig maken, evenals het fysiek aansluiten van een stekker. Je zou je auto simpelweg een parkeervak in kunnen rijden en daarna weglopen. De auto kan automatisch worden gedetecteerd, waarna met een communicatieprotocol als bluetooth verbinding wordt gemaakt en de laadsessie begint. Het laden is mogelijk dankzij een laadunit die in de parkeerplaats is geïntegreerd en een spoel aan de onderkant van de auto.