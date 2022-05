Xiaomi toont draadloze oplader die op enkele meters afstand werkt

Xiaomi introduceert zijn Mi Air Charge-technologie. De Chinese fabrikant claimt dat draadloos laden met een vermogen van 5W op een afstand van meerdere meters mogelijk is. Ook zouden met de techniek meerdere apparaten tegelijk op afstand kunnen worden opgeladen.

De Mi Air Charge-technologie maakt het mogelijk meerdere apparaten tegelijk draadloos te laden terwijl gebruikers aan het gamen of lopen zijn, zonder dat een houder of laadmat vereist is, beschrijft Xiaomi. Smartphones moeten voor het draadloze laden van beacon- en ontvangstantenne-array's voorzien worden.

De beaconantennes geven de locatie aan het laadstation door. De Air Charge-lader ontvangt dit signaal met vijf antennes en lokaliseert de smartphone op basis van interferentie. Vervolgens stuurt de lader via beamforming met zijn 144 antennes signaal via millimetergolven naar de smartphone. De veertien ontvangstantennes van de smartphone zetten dit signaal om in elektriciteit.

Voorlopig ondersteunt de techniek laden van een enkel apparaat of meerdere apparaten op 5W. Fysieke obstakels zouden de efficiëntie niet verminderen, luidt de claim. Meer details over Air Charge geeft Xiaomi nog niet. Het bedrijf noemt bijvoorbeeld niet wanneer er een product gereed is voor de verkoop. Wel meldt Xiaomi dat de techniek 'in de nabije toekomst' niet alleen met smartphones maar ook met smartwatches, slimme armbanden en andere wearables werkt en dat woonkamers 'binnenkort' van voedingen voor draadloos laden voorzien kunnen worden.