'Apple had eind 2020 dankzij iPhone 12 grootste aandeel op smartphonemarkt'

Apple had eind 2020 het grootste marktaandeel wat betreft de levering van smartphones, gevolgd door Samsung. Dat becijferen onderzoeksbureau's IDC en Canalys. Bekeken over heel 2020 neemt Samsung de toppositie in.

Volgens schattingen van IDC leverde Apple in het vierde kwartaal van 2020 dankzij het succes van de iPhone 12 90,1 miljoen smartphones, een groei van 22,2 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Samsung volgt met een marktaandeel van 19,1 procent. Xiaomi's marktaandeel steeg met maar liefst 32 procent tot 11,2 procent. De grote verliezer was volgend IDC Huawei, dat zijn aandeel zag kelderen met 42,4 procent. De totale smartphoneleveringen namen met 4,3 procent toe en IDC schrijft dit toe aan lockdowns, waardoor mensen minder uitgeven aan reizen en uitjes, waar de smartphoneverkoop van profiteert.

Over geheel 2020 gezien was Samsung volgens de onderzoeker nog wel marktleider maar het aandeel nam wel af met bijna 10 procent, terwijl Apple, de nummer twee, zijn marktaandeel met 7,9 procent zag toenemen. Huawei's marktaandeel nam in 2020 af met 21,5 procent, met name vanwege de gevolgen van handelsbelemmeringen.

IDC Marktaandeel smartphoneleveranciers, Q4 2020

(leveringen in miljoenen stuks) Bedrijf 2020Q4 leveringen 2020Q4 marktaandeel 2019Q4 leveringen 2019Q4 marktaandeel Verandering jaar-op-jaar Apple 90.1 23.4% 73.8 19.9% 22.2% Samsung 73.9 19.1% 69.5 18.8% 6.2% Xiaomi 43.3 11.2% 32.8 8.9% 32.0% OPPO 33.8 8.8% 30.6 8.3% 10.7% Huawei 32.3 8.4% 56.2 15.2% -42.4% Others 112.4 29.1% 107.1 28.9% 5.0% Total 385.9 100.0% 369.9 100.0% 4.3% Bron: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, January 27, 2021

De schattingen van onderzoeksbureau Canalys laten een wat ander beeld zien. Apples marktaandeel nam ook bij het marktonderzoek van dit bedrijf wel toe, maar minder. Samsungs marktaandeel nam zelfs flink af en Xiaomi profiteerde hier flink van, met een toename van het marktaandeel van 9 procent eind 2019 tot 12 procent eind 2020. Huawei valt bij Canalys volledig uit de top vijf, voor het eerst in zes jaar, en de totale smartphoneleveringen daalden licht met 2 procent, waarbij het onderzoeksbureau naar de gevolgen van de coronacrisis wijst.

Er zijn meerdere bureaus die inschattingen maken van leveringen op de smartphonemarkt en die hanteren verschillende methoden voor die schattingen, waardoor deze flink kunnen verschillen. Niet alle fabrikanten verstrekken cijfers over hun leveringen.