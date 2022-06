IOS 14.5 laat Apple Watch-gebruikers iPhones ontgrendelen met mondkapje op

Apple heeft de ontwikkelaarsversie van iOS 14.5 uitgebracht. De update laat Apple Watch-eigenaren hun iPhone via Face ID ontgrendelen, ook wanneer ze een mondkapje dragen. Het is nog niet duidelijk wanneer de releaseversie van iOS 14.5 uitkomt.

De functie werkt alleen wanneer de Apple Watch van de gebruiker al ontgrendeld is, schrijft ook Engadget. De iPhones van gebruikers worden via de functie ontgrendeld zodra ze naar hun toestel kijken. Wanneer dit gebeurt, geeft de Apple Watch haptische feedback, om gebruikers te laten weten dat het ontgrendelen succesvol was.

De functie moet handmatig worden aangezet. Andere functies waarvoor Face ID wordt gebruikt, zoals het goedkeuren van aankopen in de App Store, werken niet via deze nieuwe feature. Wel kunnen gebruikers hun iPhone opnieuw vergrendelen via een gekoppelde Apple Watch.

Apple is sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus bezig om gebruikers gemakkelijker hun iPhones te laten ontgrendelen wanneer ze een mondkapje dragen. Face ID, de voornaamste ontgrendelmethode voor veel recente iPhones, werkt niet naar behoren wanneer gebruikers een mondkapje op hebben. In mei bracht Apple een functie uit die gebruikers Face ID laat uitschakelen wanneer ze een mondkap dragen. Daardoor kunnen gebruikers sneller hun pincode intoetsen. IOS 14.5 moet een nieuwe optie toevoegen om het ontgrendelproces te versnellen.

Los hiervan voegt iOS 14.5 verschillende andere functies toe. IPhones en iPads krijgen bijvoorbeeld ondersteuning voor de PS5- en Xbox Series X- en S-controllers. De update voegt ook verdere functies voor Apples nieuwe Fitness+-dienst toe. Gebruikers kunnen de audio- en videostreams van Fitness+-lessen via AirPlay 2 streamen naar compatibele televisies of andere AirPlay 2-apparaten.

De update voert daarnaast de nieuwe privacyregelingen van Apple door, waarmee app-ontwikkelaars expliciet toestemming van gebruikers moeten vragen voordat ze hun Identifier for Advertisers mogen verzamelen. Dat is een unieke regel code die aan elk Apple-apparaat wordt toegewezen. Adverteerders kunnen gebruikers via deze IDFA anoniem volgen en gerichte advertenties bieden. IOS 14.5 maakt verder wereldwijde ondersteuning voor dualsim-5G mogelijk op de iPhone 12. Momenteel werkt dat alleen in China.