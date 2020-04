Apple test functie om Face ID uit te schakelen bij dragen mondkapje

Apple is bezig met het testen van een functie om gezichtsherkenning op een iPhone X, XR, XS of 11 over te slaan als gebruikers een mondkapje dragen en gelijk de optie te geven om de pincode in te voeren. Dat is nu niet het geval.

Daarbij zouden gebruikers gelijk een pincode kunnen invoeren als gebruikers omhoog vegen over het scherm voor de ontgrendeling, meldt 9to5Mac. Nu moeten gebruikers eerst wachten tot de software aangeeft dat de gezichtsherkenning niet werkt, een proces dat tien seconden kan duren. Pas daarna geeft de software nu de optie om een pincode in te voeren. Veel gebruikers dragen mondkapjes vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De functie moet voorkomen dat mensen die een mondkapje dragen hem snel even afdoen om hun telefoon in te kunnen, iets dat niet de bedoeling is bij het dragen van die gezichtsbescherming. De functie werkt in de derde bèta van iOS 13.5, dat voorheen bekendstond als iOS 13.4.5. Daarin zit ook de api voor contactonderzoek via bluetooth. Face ID is de infraroodgezichtsherkenning op de iPhone X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro en 11 Pro Max.