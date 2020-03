Onderzoekers Delft koppelen snorkel met 3d-geprint stuk voor 'covidmasker'

Onderzoekers van de TU Delft hebben in samenwerking met anesthesisten van het Haaglanden Medisch Centrum een gezichtsmasker ontworpen dat bestaat uit een snorkelmasker en filtersysteem. Die zijn verbonden met een 3d-geprinte koppeling.

De onderzoekers noemen hun ontwerp de Covid Lifesaver Mask. Dat moet dienen als relatief goedkoop herbruikbaar gezichtsmasker voor medische professionals die covid-19-patiënten verzorgen en behandelen. Zorgpersoneel heeft last van een tekort aan gezichtsmaskers. Het masker gebruikt een hoog-rendementsfilter uit anesthesieapparatuur en zou 99,999 procent van de virussen en bacteriën kunnen tegenhouden.

Voor langer gebruik is het snorkelmasker te koppelen met een filter en een luchtpomp zoals die gebruikt worden in de lasbranche. Het team noemt deze combinatie de Air-Wave Protector. Voor de koppeling is een 3d-geprint verbindingsstuk gemaakt waarvan het ontwerp is vrijgegeven via Thingiverse. De koppeling is met een doorsnee 3d-printer zoals die van Ultimaker te maken, maar de ontwerpers waarschuwen dat elk geprint onderdeel voor gebruik goed moet worden gecontroleerd wat betreft de individuele sluiting. Royal Dutch Shell is al begonnen met het printen van de Covid Lifesaver-verbindingsstukken in zijn Technology Center in Amsterdam.

Het idee is niet nieuw. In Italie werden door de tekorten aan goede mondkapjes ook al gezichtsbedekkende snorkelmaskers ingezet. Wereldwijd zijn er projecten om goedkope alternatieven voor dure en schaarse medische apparaten en onderdelen te produceren. Zo schreef De Volkskrant afgelopen week over de VentilatorPAL van een Limburgs bedrijf met advies van een intensivist van het Radboud UMC. Dit apparaat moet een geautomatiseerd alternatief bieden voor handmatig beademen met een pompje. De VentilatorPAL is voor 370 euro te fabriceren. Ook dat ontwerp is vrijgegeven.