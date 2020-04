Door de uitbraak van de coronapandemie staat de medische sector wereldwijd voor een grote uitdaging. De vraag naar beademingsapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen is groter dan ooit. Vanuit de techindustrie wordt op verschillende vlakken hulp geboden. Zo zijn er fabrikanten die hun productielijnen ombouwen om hulpmiddelen te maken. Sharp is bijvoorbeeld beschermingsmaskers gaan produceren in de cleanrooms van een lcd-fabriek en Tesla maakt beademingsmachines.

Studenten Klinische Technologie van de TU Delft ontwikkelden binnen drie weken van de grond af aan een volledige beademingsmachine, die volledig bestaat uit onderdelen van Nederlandse bodem. Het studententeam zei in een reportage van Nieuwsuur vijfhonderd exemplaren van dit apparaat te kunnen maken. Het is wachten op goedkeuring van de overheid en dan kan de AIRone in productie worden genomen. De TU Delft gaat het ontwerp vrijgeven, zodat ook andere landen het beademingsapparaat zelf in productie kunnen nemen.

Prototype van AIRone-beademingsapparaat gemaakt door TU Delft

De snelle ontwikkeling van het beademingsapparaat is mede mogelijk door het gebruik van 3d-geprinte componenten. 3d-printers worden ingezet voor dit soort grote projecten, maar ook voor veel kleinere initiatieven. Printerfabrikant Ultimaker heeft een formulier online gezet waarmee fablabs zich kunnen melden als ze productiecapaciteit hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen bij het maken van gezichtsschilden, die ingezet worden als bescherming.

Dat je met een 3d-printer snel prototypes kunt maken en vervolgens iets in productie kunt nemen, is al jaren bekend. In de afgelopen weken is dat beter zichtbaar dan ooit. Er veel nieuws geweest over noodoplossingen die dankzij 3d-printen tot stand zijn gekomen. In dit artikel nemen we een aantal 3d-printprojecten die momenteel in Nederland en België plaatsvinden, onder de loep.