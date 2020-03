Sharp gaat gezichtsmaskers produceren in cleanrooms van lcd-fabriek

Sharp gaat cleanrooms in een Japanse fabriek voor lcd's gebruiken om gezichtsmaskers te produceren. De productie start na een oproep van de Japanse premier Shinzo Abe aan bedrijven om meer gezichtsmaskers te maken.

Sharp gebruikt cleanrooms van zijn lcd-fabriek in de Mie-prefectuur, waar het in eerste instantie drie productielijnen voor gezichtsmaskers opstart. De productie start halverwege maart en dan moeten dagelijks 150.000 gezichtsmaskers van de lopende band rollen, schrijft Nikkei. Uiteindelijk moet het initiatie uitbreiden naar tien productielijnen, voor 500.000 dagelijks geproduceerde maskers.

Sharp is onderdeel van Foxconn, alias Hon Hai Precision Industry. Dat Chinese bedrijf heeft eerder deze maand zijn eigen productielijnen voor gezichtsmaskers opgezet om zijn medewerkers van voldoende voorraad te voorzien. Vanwege de grote vraag naar gezichtsmaskers door het nieuwe coronavirus, ontstaan er tekorten. China was verantwoordelijk voor 70 procent van het aanbod van gezichtsmaskers in Japan, maar die aanvoer is gestokt vanwege de toegenomen vraag in China zelf.