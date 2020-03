Nokia krijgt per 1 september nieuwe directeur

De Finse fabrikant van netwerkapparatuur Nokia krijgt na bijna zes jaar weer een nieuwe directeur. Het gaat om een Fin die momenteel een bedrijf in een andere branche leidt. De huidige directeur vertrekt op 31 augustus.

Directeur Rajeev Suri blijft na zijn aftreden eind augustus nog enkele maanden aan als adviseur, waarna hij op 1 januari volgend jaar het bedrijf definitief verlaat, zegt Nokia. Hij was ceo sinds Nokia zijn telefoondivisie aan Microsoft verkocht in 2014.

Zijn opvolger heet Pekka Lundmark, de directeur van een Fins energiebedrijf in handen van de staat met de naam Fortum. Dat bedrijf is gevestigd in Espoo, waar Nokia ook zijn hoofdkantoor heeft. In de jaren negentig van de vorige eeuw werkte hij al een tijdje voor Nokia, zegt het bedrijf.

Vorige week claimde persbureau Bloomberg dat Nokia zijn opties overweegt om bijvoorbeeld bezittingen te verkopen of samen te gaan met een ander bedrijf, vanwege de concurrentie op de markt voor netwerkapparatuur. Nokia concurreert met het Zweedse Ericsson en de Chinese bedrijven Huawei en ZTE.