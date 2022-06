HMD toont Nokia C3-smartphone met verwisselbare 3040mAh-accu

HMD Global heeft de Nokia C3 onthuld, een nieuw topmodel in de budget C-range van telefoonmodellen. De smartphone heeft een 5,99"-lcd en een processor met acht kernen. Waarschijnlijk komt de telefoon niet uit in Europa.

Welke soc het toestel krijgt schrijft Nokia niet. Wel zegt het bedrijf dat de telefoon een processor met acht kernen krijgt die op 1,6GHz draaien. De eerder dit jaar aangekondigde Nokia C2 heeft een soc van Unisoc, vermoedelijk heeft de C3 een chip van dezelfde fabrikant. De smartphone heeft ondersteuning voor 4g en krijgt 3GB geheugen en 32GB opslag, met mogelijkheid tot uitbreiding via een micro-sd-kaart.

Het toestel is 159,9x77x8,69mm groot en weegt 184,5 gram. Achterop de telefoon zit een 8-megapixelcamera met een diafragma van f/2.0. Voorop zit een 5-megapixelsensor met een diafragma van f/2.4. De verwisselbare 3040mAh-accu wordt met 5W opgeladen via een micro-usb-aansluiting. Het 5,99"-ips-scherm heeft een resolutie van 1600x900 pixels.

De Nokia C3 wordt geleverd met Android 10 en heeft achterop een vingerafdrukscanner. Aan de zijkant zit een instelbare Xpress-knop, die twee werkingen heeft. De telefoon herkent wanneer de knop twee keer snel wordt ingedrukt, of wanneer de gebruiker langer de knop indrukt. De gebruiker kan voor beide werkingen een handeling instellen, zoals het openen van een bepaalde app.

De telefoon wordt geleverd in de kleuren blauw en goud. De Nokia C3 is gepresenteerd voor de Aziatische markt met een adviesprijs van omgerekend 85 euro. Waarschijnlijk komt de telefoon niet uit in Europa, de eerder gepresenteerde Nokia C2 en Nokia C1 kwamen alleen uit in Afrika, het Midden-Oosten en Azië.