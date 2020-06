Nokia kondigt goedkope 43"-tv met Android TV aan

Nokia heeft een nieuwe televisie aangekondigd met Android TV. Het gaat om een goedkoop model van 43", dat vooralsnog bedoeld is voor de Indiase markt. Nokia bracht zijn eerste televisies met Android TV daar ook uit.

De televisie wordt gemaakt en verkocht door de webwinkel Flipkart, waar ook de andere Nokia-tv's worden verkocht. Dat ontdekte 9To5Google. Flipkart heeft een samenwerkingsverband met Nokia, waardoor het de merknaam mag gebruiken. De 43"-televisie heeft een prijs van 31.999 Indiase roepies, en omgerekend is dat ongeveer 375 euro, waarmee het de goedkoopste smart-tv van Nokia is. Naast een 4k-resolutie heeft de tv ingebouwde JBL-speakers.

In de televisie is een 1GHz-quadcore-processor ingebouwd, die werkt met 2,25GB ram. Er is 16GB opslag aanwezig, waarop applicaties kunnen worden geïnstalleerd. De software is gebaseerd op Android TV-versie 9.0.

Nokia bracht eind vorig jaar voor het eerst een smart-televisie uit. Dat ging om een 55"-model met vergelijkbare hardware, en eveneens een 4k-resolutie en Android 9.0. De televisie kostte bij de release ongeveer 530 euro. Het 43"-model lijkt dus een kleinere en goedkopere versie te zijn van deze 55"-tv. Vooralsnog zijn er geen plannen bekend van een Europese release van Nokia-televisies.