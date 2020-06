Facebook gaat nadenken over aanpassen contentbeleid na kritiek

Facebook gaat in de komende tijd nadenken of het zijn beleid op het gebied van het plaatsen van content gaat aanpassen. Reden hiervoor zijn de recente onrusten in de Verenigde Staten, waarbij de president werd beschuldigd van het aanzetten tot geweld op sociale media.

Mark Zuckerberg heeft in een post op Facebook in zeven punten uiteengezet waar zijn bedrijf zich in de komende tijd mee bezig gaat houden. Zo wordt er gekeken naar het beleid omtrent het plaatsen van berichten over politiegeweld en posts over voter suppression, oftewel content die erop gericht lijkt te zijn om stemmen in verkiezingen te ontmoedigen. Ook gaat Facebook kijken naar het labelen van berichten waarin tot geweld wordt aangezet; nu heeft de sociale-netwerksite alleen de optie om een post te verwijderen, of juist online te laten staan.

Verder wil Facebook zijn beslissingsproces met betrekking tot de moderatie op de site inzichtelijker maken. Als er een klacht over een post komt waarbij de beslissing ingewikkeld is, dan wil het moderatieteam laten zien op basis van welke gronden de beslissing tot stand is gekomen. Tenslotte werkt het bedrijf aan een voter hub om mensen aan te sporen om te gaan stemmen.

Deze plannen komen naar buiten nadat Facebook in de afgelopen tijd kritiek heeft gekregen op zijn contentbeleid. Het begon met de dood van George Floyd in de Verenigde Staten en de protesten die daaruit volgden. De Amerikaanse president Trump plaatste vervolgens een bericht op Twitter dat een waarschuwingslabel kreeg over het verheerlijken van geweld. Veel mensen, en ook medewerkers, hadden gevraagd aan Facebook om ook dergelijke maatregelen te nemen.

Omdat er niet werd ingegrepen, kreeg Facebook veel kritiek over zich heen. Een aantal medewerkers nam ontslag, en een aantal deed een virtuele walkout van hun werkplek. De kritiek lijkt Facebook dus alsnog te hebben bewogen om het contentbeleid onder de loep te nemen. Overigens kwam Facebook ook al met een label voor staatsmedia.