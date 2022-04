Regering VS wil sites die encryptie gebruiken minder beschermen in rechtszaken

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de plannen bekendgemaakt die de wetten rondom sociale media moeten hervormen. De regering wil onder meer bepaalde immuniteitsclausules in de wetgeving aanpassen, waardoor 'kwaadwillende websites' minder beschermd zijn.

De Amerikaanse Department of Justice heeft vier categorieën aangestipt waarin sectie 230 van de Communications Decency Act van 1996 volgens de overheid moet worden aangepast. Deze vier categorieën gaan over het stimuleren van platforms om illegale inhoud te verwijderen, en het voor de federale overheid makkelijker maken om tegen deze illegale inhoud op te treden. Ook gaan de categorieën over het stimuleren van concurrentie en het promoten van debatten en transparantie.

Om platforms te stimuleren illegale content te verwijderen, wil het ministerie via een wetswijziging bepaalde vormen van wettelijke immuniteit onmogelijk maken. Nu kunnen techbedrijven een beroep doen op de wet om zo aansprakelijkheid voor content op hun platform te vermijden. Het ministerie wil dat dit voor bedrijven die 'bewust illegale content faciliteren of hierom vragen' straks onmogelijk wordt.

Het ministerie wil daarnaast dat sites straks geen aanspraak meer kunnen maken op die immuniteit als ze specifiek content met kinderuitbuiting, seksueel misbruik, terrorisme of cyberstalking faciliteren of hierom vragen. Deze immuniteit moet van de regering ook niet meer van toepassing zijn op platforms die 'feitelijke kennis of informatie' hebben dat zij illegale content faciliteren.

Encryptieverbod

Verder wordt het met deze wetswijziging moeilijker voor bedrijven die 'zichzelf en opsporingsdiensten bewust blind maken voor illegaal materiaal' om een beroep te doen op het immuniteitsbeginsel van sectie 230. Volgens de plannen is het 'niet logisch' om immuniteit toe te passen bij een platform dat bewust zijn of haar diensten op zo'n manier ontwerpt of aanbiedt, dat het platform crimineel gedrag niet kan identificeren.

Voorheen konden bedrijven aanspraak maken op die immuniteit door een zogeheten 'Barmhartige Samaritaan'-clausule. 'Een barmhartige Samaritaan is niet iemand die zijn of haar hoofd begraaft in het zand, of nog erger, anderen verblindt die willen helpen', zo staat in de plannen.

De DoJ stelt daarom voor dat internetplatforms ervoor moeten zorgen dat ze illegale content of illegaal gedrag altijd kunnen identificeren, willen ze aanspraak maken op de immuniteitsbeginselen onder sectie 230. Met deze immuniteitsbeginselen is een bedrijf beschermd voor de content die andere gebruikers op het platform plaatsen.

Hoewel het woord encryptie daar niet letterlijk bij genoemd is het aannemelijk dat het daarover gaat. Minister van Justitie William Barr klaagt al jaren over de opkomst van encryptie, en de problemen die dat oplevert bij politieonderzoek.

Schadelijke informatie

Dankzij deze wetgeving kan een site niet worden aangeklaagd als blijkt dat een gebruiker bijvoorbeeld bewust schadelijke informatie op een site plaatste. Het ministerie geeft zelf het voorbeeld van een gebruiker die op een recensie-platform schrijft dat de soep bij een restaurant koud was. Het restaurant zou dit kunnen zien als laster en het recensie-platform hiervoor kunnen aanklagen. Zonder het immuniteitsbeginsel, zou een website sneller censuur toe kunnen passen, om dergelijke lasterrechtszaken te vermijden, zo staat in de plannen.

De regering wil tot slot 'verduidelijken' dat wanneer techbedrijven vanuit de Amerikaanse overheid een antitrust-claim krijgen, zij geen beroep kunnen doen op het immuniteitsbeginsel van sectie 230. Volgens de overheid gaan dergelijke antitrust-rechtszaken namelijk niet over de uitspraken van derden, maar over concurrentie. Het zou daarom volgens de overheid 'niet logisch zijn' als sociale media aanspraak kunnen doen op een immuniteitsbeginsel, die niet is ontworpen voor dergelijke antitrust-claims.

Eerder meldden bronnen van The Wall Street Journal al dat het Ministerie van Justitie een antitrust-onderzoek zou voorbereiden dat zou moeten richten op Google. Volgens Bloomberg is dit onderzoek inmiddels gestart. CNBC schrijft dat het ministerie wil dat deze rechtszaak deze zomer plaatsvindt. Vermoedelijk wil de regering alvast voorkomen dat Google een beroep kan doen op sectie 230 door de wet te wijzigen.

Dat de Amerikaanse overheid werkte aan wetgeving die voorschrijft hoe sociale media moeten modereren, was al duidelijk. De plannen moeten nu door het Amerikaanse Congres worden behandeld.