Microsoft hervat release van optionele niet-beveiligingsupdates voor Windows 10

Microsoft hervat de release van niet-beveiligingsupdates voor Windows 10 bij bedrijven. Het bedrijf had het uitbrengen van die updates tijdelijk stopgezet vanwege de coronapandemie, maar systeembeheerders krijgen nu weer C- en D-releases.

Windows 10- en Windows Server-versies 1809 en hoger krijgen binnenkort weer de zogeheten C- en D-releases. Dat zijn updates met bugfixes en verbeteringen die niet met beveiliging te maken hebben. De C- en D-updates voor het OS zijn optioneel en worden niet automatisch geïnstalleerd.

Microsoft zette de release van die updates in maart tijdelijk stil. Dat deed het bedrijf vanwege het coronavirus. Veel bedrijven moesten de overstap naar thuiswerken maken en Microsoft wilde die bedrijven ontzien door hen niet teveel optionele updates te geven.

"Gezien de feedback die we hebben gekregen en de stabilisatie van businesscontinuïteit hervatten we de optionele releases weer", schrijft Microsoft. Microsoft geeft de releases voortaan ook een nieuwe naam. Het bedrijf noemt de updates voortaan 'Preview'.

De nieuwe releases komen voor het eerst in juli 2020 uit voor Windows 10 en Windows Server. C- en D-releases worden normaal gesproken respectievelijk in de derde en vierde week van de maand uitgebracht. Dat gebeurt nu alleen in de derde week.