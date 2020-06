Windows 10-gebruikers melden problemen met printen na veiligheidsupdate

Een nieuwe update voor Windows 10 zorgt ervoor dat meerdere gebruikers niet meer kunnen printen vanaf hun besturingssysteem. Het probleem zit in recente beveiligingsupdates voor versies 1903, 1909 en 2004 van het OS.

Het probleem komt voor bij meerdere gebruikers. In verschillende posts op Reddit beschrijven gebruikers dat ze geen documenten meer kunnen printen. Het probleem zit bij meerdere printers van HP, Brother, Canon en Panasonic en komt voor op verschillende plekken in het besturingssysteem. Gebruikers krijgen een foutmelding te zien, of programma's zoals de browser of pdf-lezer crashen als ze proberen iets te printen.

De problemen lijken te zijn ontstaan na de installatie van twee updates die afgelopen dinsdag tijdens Patch Tuesday werden uitgebracht. Het gaat om KB4560960 voor Windows 10 1903 en 1909, en KB4557957 voor Window 10 2004, de Mei Update.

Microsoft heeft nog niet officieel gereageerd op de problemen. Wel zegt een supportmedewerker op een forum dat het bedrijf op de hoogte is en werkt aan een oplossing. Ondertussen hebben gebruikers ook al enkele omwegen ontdekt. Zo zou het helpen om de printerdriver te vervangen door de PCL6-driver. Ook is het mogelijk de update terug te draaien, al brengt dat uiteraard wel veiligheidsrisico's met zich mee.