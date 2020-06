Microsoft dicht lek in Windows-groepsbeleid dat verhoging rechten mogelijk maakt

Microsoft heeft een kwetsbaarheid in de functionaliteit voor groepsbeleid binnen Windows gedicht. Daarmee was het mogelijk om rechten te verhogen en zo kwetsbare systemen over te nemen. De patch is onderdeel van een reeks fixes die Microsoft dinsdag uitbracht.

De kwetsbaarheid treft Windows-systemen vanaf Server 2008 en heeft daarmee gevolgen voor miljoenen systemen, volgens beveiligingsbedrijf CyberArk. Dat meldde het lek in juni 2019 bij Microsoft. In september vorig jaar bevestigde Microsoft de kwetsbaarheid. Microsoft maakte toen aan het beveiligingsbedrijf bekend dat een patch ontwikkelen complex was. Dinsdag heeft Microsoft die patch dan toch uitgebracht. De kwetsbaarheid heeft aanduiding CVE-2020-1317 gekregen.

De kwetsbaarheid heeft betrekking op de Group Policy Client-service, oftewel gpsvc. Deze service vereist beheerdersrechten om te kunnen functioneren en te controleren op updates voor groepsbeleid. Via een bestandsmanipulatieaanval bij het draaien van gpupdate.exe kan een gebruiker verhoogde rechten verkrijgen, waarmee alle Windows-machines in een domain vatbaar worden voor een escalation of privileges-aanval. Volgens Microsoft moet een aanvaller eerst inloggen bij een kwetsbaar systeem en vervolgens een speciaal vervaardigd programma draaien.

De fix is onderdeel van Microsofts Patch Tuesday van juni 2020, waarmee het bedrijf in totaal 129 kwetsbaarheden in zijn producten verhelpt. Daaronder vallen geen zerodaykwetsbaarheden. Wel zijn 11 lekken gemarkeerd als kritiek, 109 als belangrijk, 7 als gemiddeld en 2 als laag.

Een van de kritieke kwetsbaarheden maakte het mogelijk via geheugencorruptie willekeurig code uit te voeren op kwetsbare systemen. Dat kon dankzij de manier waarop Microsoft-browsers binnen Windows objecten in het geheugen benaderen. Ook was er een kritieke VBScript-kwetsbaarheid.

Microsoft maakt cumulatieve updates voor de verschillende Windows-versie beschikbaar, waaronder KB4557957 voor Windows 10 version 2004, oftewel de May 2020 Update. De update voor de laatste versie van Windows 10 bevat beveiligings- en stabiliteitsverbeteringen, onder andere voor Edge, de Xbox-app en de Microsoft Store.