Medic: Pacific Corpsman is WO2-game voor 2021 waarin je als hospik opereert

De Poolse uitgevers Games Operators en PlayWay werken met ontwikkelaar Hypnotic Ants aan de game Medic: Pacific Corpsman. Zoals de naam al suggereert, kruip je in dit spel in de huid van een hospik van het Amerikaanse leger die aan de frontlinie gewonde soldaten moet behandelen.

Volgens onder meer de informatie op de Steam-pagina van Medic: Pacific Corpsman kruip je als speler in de huid van een Amerikaanse veldhospik, ook wel aangeduid met de Engelse term corpsman. In die rol moet je als medicus de strijd in de Stille Oceaan ten tijde van de Tweede Wereldoorlog ondersteunen, waarin de VS eilanden op de Japanners probeerde te veroveren.

Dit was destijds een hevige, bloedige strijd, wat ook te zien is in de gameplay. Je moet proberen gevallen medesoldaten te redden van de dood, waarbij het ontwijken van kogels en het maken van lastige keuzes aan de orde van de dag zijn. Zo moet je gewonde soldaten behandelen en hen eventueel op je rug wegdragen van de frontlinies. De studio maakt duidelijk dat je in dit spel geen reguliere soldaat met een gevechtstaak bent; je enige taak is het redden en behandelen van andere soldaten.

In de gepubliceerde trailer is te zien dat je als speler bijvoorbeeld morfine, verband, drukverband, veiligheidsspelden en pleisters kan inzetten. Verder is te zien hoe je soldaten kan wegslepen of wegdragen en dat een goede voorbereiding van spullen die meegenomen worden, ook van belang is. Het is nog onbekend wanneer Medic: Pacific Corpsman precies uitkomt, maar dat zal ergens in 2021 zijn.