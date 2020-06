No Man's Sky krijgt crossplay-ondersteuning en wordt onderdeel van Game Pass

No Man's Sky krijgt vanaf donderdag ondersteuning voor crossplay. Dat betekent dat spelers gezamenlijk de wereld kunnen verkennen, zonder dat het nog uitmaakt op welk platform ze de ruimteoverlevingsgame spelen. Ook wordt de game onderdeel van Microsofts Game Pass.

Door de toevoeging van crossplay kunnen spelers op de pc, Xbox One en PlayStation 4 No Man's Sky met elkaar spelen; dat geldt ook voor de versie op GOG en de vr-variant van het spel. No Man's Sky komt vanaf donderdag ook beschikbaar in de Microsoft Store en wordt dan tevens onderdeel van de Game Pass voor de Xbox One en Windows 10, waarmee de game gratis speelbaar wordt voor abonnees van dit game-abonnement van Microsoft.

Volgens Hello Games is er heel veel werk gaan zitten in de onderliggende technologie en de systemen om dit mogelijk te maken. Zo is bijvoorbeeld de backend van het netwerk vervangen. Spelers die op meerdere platforms spelen, kunnen vooraf, maar ook in-game een groep vormen. Aan de hand van iconen is in het spel zichtbaar op welk platform spelers zitten. Naar eigen zeggen heeft de ontwikkelaar hier in de afgelopen zes maanden aan gewerkt.

De update die crossplay toevoegt bevat ook een aantal andere vernieuwingen en verbeteringen, zoals een nieuw scherm om in-gamevrienden weer te geven en te beheren, het weergeven van het lichaam van de speler in de vr-versie, het automatisch uitschrijven en/of vertalen van voice chat en een eenvoudige optie om een speler waarmee je in het spel praat uit te nodigen voor een groep.