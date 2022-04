No Man's Sky krijgt gratis uitbreiding waarbij spelers samen op expeditie gaan

De game No Man's Sky krijgt een nieuwe gratis update: Expeditions. De uitbreiding voegt een nieuwe gamemode toe, een nieuwe hud en UI, en verschillende quality of life-verbeteringen. In de nieuwe gamemodus moeten spelers samenwerken om tijdsgebonden beloningen te verdienen.

In Expeditions starten spelers allemaal op dezelfde planeet om vervolgens samen op expedities te gaan naar andere planeten. Elk kwartaal komt er een nieuwe expeditie uit die spelers op pad sturen door het universum vanaf een vast punt, met een volledig nieuw en willekeurig personage. De gemeenschap moet daarbij samenwerken om een serie beloningen vrij te spelen en nieuwe planeten te ontdekken. De lengte van elke expeditie is verschillend maar ze zijn tijdsgebonden. Na die tijd kunnen mijlpalen en beloningen niet meer vrijgespeeld worden.

De uitbreiding komt met vernieuwde ruimteschepen. Ook krijgt de game Twitch Drop-ondersteuning met unieke in-game beloningen voor spelers die No Man's Sky op Twitch kijken, zoals unieke outfits voor personages, emotes, onderdelen voor ruimtebases, decoratie voor ruimteschepen, unieke schepen en multitools. Daarnaast zitten er in de uitbreiding een expeditieplanner en nieuwe vijanden, waaronder Titanfall Walkers. Ook zijn de missies die spelers krijgen van mission agents aan boord van ruimtestations vernieuwd.

Bovendien krijgt het spel met de uitbreiding een aantal kwaliteitsverbeteringen. Zo krijgt de galaxy map een modus voor mensen die kleurenblind zijn, wordt text chat en pinning verbeterd en worden sentinels opnieuw gebalanceerd. En elk weekend zijn er unieke weekend event missions. Ook kunnen spelers vanaf Space Anomaly met een snelmenu van ruimteschip wisselen en zijn recepten opnieuw gebalanceerd zodat de game een minder grote grind is.

No Man's Sky kwam in 2016 uit. Aanvankelijk werd de game niet goed ontvangen, maar sindsdien heeft ontwikkelaar Hello Games de game aanzienlijk verbeterd. Zo werd onlangs nog een Companion-update aangekondigd waarbij spelers huisdieren kunnen temmen.