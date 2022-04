Brazilië staat WhatsApp Pay toe ondanks aanvankelijke bezwaren

De Braziliaanse centrale bank staat toe dat WhatApp-gebruikers elkaar geld sturen via WhatsApp Pay met creditcards van Visa en Mastercard. Dat terwijl de bank maandenlang de betaaldienst probeerde tegen te houden uit angst voor oneerlijke concurrentie.

WhatsApp probeert al sinds juni vorig jaar WhatsApp Pay te introduceren in Brazilië, schrijft Reuters, maar tot nu werd die poging tegengehouden door de Braziliaanse centrale bank, omdat WhatsApp Pay oneerlijke concurrentie zou zijn voor bestaande betaaldiensten in Brazilië en vanwege privacy. De dienst zou er niet in geslaagd zijn om de nodige vergunningen te krijgen in het land. Brazilië is met zo'n 120 miljoen gebruikers na India de grootste markt voor WhatsApp wereldwijd.

In november bracht de centrale bank van het land een eigen dienst uit voor digitale betalingen, genaamd Pix. Die dienst is vergelijkbaar met Tikkie en is inmiddels populair in Brazilië. Pix wordt daarnaast ook door bedrijven gebruikt.

Sinds het veto van de centrale bank in juni probeert WhatsApp via Visa en Mastercard alsnog toegang te krijgen tot de betaalmarkt in Brazilië. Toen dat niet lukte, heeft WhatsApp zich formeel aangemeld als betaaldienst en daarvoor de nodige vergunningen aangevraagd.

WhatsApp Pay komt in Brazilië alleen beschikbaar voor onderlinge betalingen tussen personen, dus niet voor bedrijven. Visa en Mastercard verwerken daarbij de betalingen. Daarvoor hebben die bedrijven ook nieuwe vergunningen moeten aanvragen. Facebook probeert om ook toestemming te krijgen om zakelijke betalingen te verwerken, maar vooralsnog is daarover niks bekend. WhatsApp heeft in Brazilië zo'n 120 miljoen gebruikers.

De betaaldienst moet op termijn niet alleen in Brazilië uitkomen, maar wereldwijd. De dienst wordt al sinds 2018 getest in India en sinds november vorig jaar heeft WhatsApp formeel toestemming om betalingen te verwerken met UPI, de belangrijkste digitale betaaldienst van India. Wel is het aantal gebruikers beperkt: maar 20 miljoen van de in totaal 400 miljoen WhatsApp-gebruikers in India mag WhatsApp Pay gebruiken. De dienst wordt daar tot op heden nog weinig gebruikt.